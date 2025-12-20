Natale giallorosso riuscito: il Roma Club Vecchie Teste Ladispoli celebra tra convivialità, romanismo e nuove nomine

Grande partecipazione alla Cena di Natale del club: entusiasmo, amicizia e importanti novità societarie nel segno della Roma

di Marco Di Marzio

Si è svolta con buon esito la Cena di Natale dell’AS Roma Club Vecchie Teste di Ladispoli, uno degli appuntamenti più attesi della stagione associativa, che venerdì 19 dicembre 2025 ha riunito soci e amici all’insegna della passione giallorossa e della convivialità. La serata ha avuto luogo presso la Trattoria della Nonna, in via Settevene Palo 4 a Cerveteri, trasformandosi in una vera e propria festa di romanismo.

L’evento ha rappresentato un momento speciale di condivisione e appartenenza, durante il quale i membri del club hanno potuto scambiarsi gli auguri natalizi e rafforzare quel legame che da sempre contraddistingue le Vecchie Teste. A rendere la cena ancora più informale e coinvolgente è stato il menù pizza personalizzato, pensato appositamente per il Club e molto apprezzato dai partecipanti.

Grande attesa c’era per la presenza della leggenda giallorossa Sebino Nela, che purtroppo non ha potuto partecipare a causa di un’improvvisa influenza. L’ex difensore romanista ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza inviando un messaggio WhatsApp al presidente Stefano Consorti, con il quale ha salutato tutti i presenti e augurato un caloroso buon Natale al club.

Nel corso della serata non sono mancate le novità societarie, annunciate direttamente dal presidente Stefano Consorti, che ha colto l’occasione per ufficializzare l’ingresso di nuove figure all’interno del direttivo.

«Abbiamo approfittato di questa splendida serata per annunciare nuove nomine all’interno dell’organico del club. Si tratta di persone con cui condivido anni di curva, passione e battaglie giallorosse. Roberto Camillo, Daniele Ferrigno, Sabrina Conterno e Marco Di Marzio entrano ufficialmente nel direttivo e daranno un contributo importante allo sviluppo del Roma Club, dalla comunicazione all’organizzazione e alla logistica. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la struttura del club e guardiamo con entusiasmo al nuovo anno, anche con l’obiettivo di individuare una sede che possa diventare un vero punto di riferimento per tutti noi», ha dichiarato il presidente Consorti.

I nuovi ingressi vanno a integrare il direttivo già costituito in occasione dell’inaugurazione del club, avvenuta il 19 aprile 2024, che vede come organismi dirigenti: Stefano Consorti, Presidente; Attilio Consorti, Vicepresidente; Andrea Zonetti, Segretario; Andrea Ceccarelli, Tesoriere.

La quota di partecipazione, fissata in 25 euro, ha consentito una grande adesione, tanto che le iscrizioni si erano chiuse già lunedì 15 dicembre, confermando l’entusiasmo e il forte senso di appartenenza che anima il Roma Club Vecchie Teste Ladispoli.

Una serata riuscita sotto ogni punto di vista, fatta di sorrisi, amicizia e amore senza tempo per la Roma, che ha ribadito ancora una volta quanto il club rappresenti una vera famiglia giallorossa sul territorio.