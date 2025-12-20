Una canna fumaria in fiamme e il rischio di danni: sul posto si precipitano due operatori che si trovavano casualmente nelle vicinanze

Incendio a Cerveteri: intervengono due Vigili del fuoco fuori servizio –

Grande spavento questa mattina nella parte alta di Cerveteri, ma grazie all’intervento tempestivo di due Vigili del fuoco fuori servizio la situazione si è subito risolta senza danni gravi i rischi per le persone coinvolte.

I due operatori erano nelle vicinanze, quando da lontano hanno visto alzarsi una nuvola di fumo denso e marrone dai tetti della città: allarmati che potesse essere scoppiato un incendio in un appartamento nei paraggi si sono subito precipitati verso la coltre scura.

Giunti sul posto hanno potuto constatare che a prendere fuoco è stata una canna fumaria di una casa nelle vicinanze: subito sono andati a prestare aiuto agli abitanti del luogo. Hanno trovato una signora in stato di agitazione, ma sana e hanno subito aiutato, con i pochi mezzi a loro disposizione al momento e grazie alla loro esperienza e professionalità a spegnere l’incendio prima che la canna potesse subire danni più ingenti e, magari, precipitare sulla strada sottostante.

I due Vigili del fuoco sono riusciti nel loro intento. Dopo poco è giunto sul posto anche il marito della povera signora che ha aiutato a rimuovere parti della canna ormai danneggiata per evitare che cadessero. Messa in sicurezza l’area, l’intervento di fortuna si è risolto nel migliore dei modi.