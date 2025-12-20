Malamovida a Ladispoli: sequestrati hashish e tirapugni

Un controllo interforze che ha visto fermare 90 veicoli e 290 persone, quattro i locali controllati: scoperti venti involucri di hashish e un tirapugni

Nella serata del 19 dicembre u.s. personale del Commissariato di P.S., del Comando Stazione Carabinieri di Ladispoli e del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli, coordinato dal Dirigente del Commissariato di P.S. distaccato Ladispoli, svolgeva un servizio alto impatto di controllo del territorio, interforze, finalizzato all’effettuazione di controlli amministrativi e di contrasto al fenomeno della cosiddetta “malamovida”, con particolare attenzione all’area del centro cittadino, ove si registra la presenza di numerosi giovani fino a notte inoltrata, dediti alla consumazione di reati riconducibili a micro criminalità, reati di natura predatoria, spaccio di sostanze stupefacenti nonché episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica.

La Questura di Roma predisponeva apposito servizio di controllo straordinario del territorio all’esito del quale venivano identificate e controllate 260 persone e 90 veicoli; venivano altresì controllati quattro esercizio commerciali ed effettuati controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Nel corso del servizio, espletato con l’ausilio di unità cinofila della Guardia di Finanza, veniva sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 19 involucri per circa 20 grammi e un tirapugni (arma bianca) e segnalato alla Prefettura un soggetto resosi responsabile dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 75 del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti, D.P.R. 309/1990, per detenzione di stupefacente per uso personale.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli eventuali indagati devono ritenersi innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

