Droga nascosta sotto una mattonella in un parco giochi, 4 arresti a Ostia

La nota della Questura di Roma:

Nelle ultime ore l’attività della Polizia di Stato lungo il litorale romano ha portato all’arresto di 4 persone.

I controlli sono stati intensificati nelle aree di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco, dove l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti appare maggiormente presente.

Un uomo e una donna sono stati fermati e successivamente arrestati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma dopo essere stati sorpresi mentre recuperavano una busta contenente 20 involucri di crack nascosti all’interno di una mattonella di un parco giochi di Acilia.

In zona Torvajanica, un ragazzo di origine tunisina di 20 anni è stato arrestato per lesioni a Pubblico Ufficiale. A richiedere l’intervento all’1 1 2 è stato il padre di una ragazza che, preoccupato per gli atteggiamenti del giovane nei confronti della figlia, si è rivolto alla Forze dell’Ordine quando si era presentato nella loro abitazione per riprendersi alcuni effetti personali. Il giovane, all’arrivo della pattuglia del commissariato Fiumicino, si è scagliato contro gli agenti colpendoli anche con calci e pugni. I poliziotti, con non poca difficoltà e grazie all’ausilio dei colleghi del X Distretto, hanno bloccato il ragazzo. Due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 15 e 30 giorni.

In entrambi i casi l’A.G. ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Infine, gli agenti del X Distretto hanno dato seguito ad un ordine di esecuzione nei confronti di un uomo di 46 anni, gravato da una condanna per i reati di rapina, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dovrà scontare un residuo pena di un anno e 5 mesi di reclusione.

Durante i controlli sono stati effettuati accertamenti amministrativi presso 2 esercizi commerciali ai quali sono state contestate 5 sanzioni per un totale di circa 8500 euro.

Inoltre sono stati svolti 10 posti di controllo nel corso dei quali sono state fermate 80 autovetture ed identificate 136 persone. Una sanzione è stata elevata per violazione del Codice della Strada.

3 persone, prive di documento d’identità, sono state accompagnate negli uffici di polizia per gli accertamenti necessari alla loro compiuta identificazione.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino ad un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.