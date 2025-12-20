Assente la Lega che su Facebook scrive che sta prendendo un momento di riflessione sugli accordi futuri
Cerveteri, Centrodestra riunito per un brindisi di Natale –
Un brindisi di buon augurio per il futuro quello che si sono scambiati ieri i rappresentanti del centrodestra di Cerveteri nella sede di Fratelli d’Italia.
Un’occasione per riunire tutta la compagine a cui hanno partecipato volti noti della politica locale che hanno voluto condividere l’evento.
Unica assente la Lega che ha anche comunicato ufficialmente come in questo momento sia in una fase di riflessione sulle scelte future.