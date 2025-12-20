Riceviamo e pubblichiamo:

Ospiti e testimonianze che hanno lasciato il segno: 𝐿’𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 Alessandro Onorato ha condiviso una visione chiara sul valore dello sport come investimento per il futuro delle comunità, ricordando quanto servano strutture, programmazione e coraggio per crescere davvero.

𝐼 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑛𝑖 e 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑔𝑟𝑖𝑛𝑖 ci hanno invece portato dentro il loro mondo: la fatica quotidiana, la costanza negli allenamenti, la forza di rialzarsi e non mollare. Hanno parlato di sfide, obiettivi, sconfitte e ripartenze, ricordandoci che non si vince sempre — ma si può diventare migliori ogni giorno.

Cerveteri premia le eccellenze dello sport, Gubetti: “Evento straordinario”

Parole sincere, che hanno acceso l’entusiasmo dei nostri giovani atleti e mostrato cosa significa davvero inseguire un risultato: disciplina, cuore e testa. A guidare la serata con energia e passione Giorgio Ripani , capace di intrecciare storie e applausi, trasformando ogni premiazione in un momento speciale. Un grazie sincero a chi ha reso possibile questa nuova edizione: 𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 Manuele Parroccini, 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 Roberta Mariani.

E un ringraziamento enorme va anche a tutti gli allenatori, i tecnici e le società sportive: sono loro che ogni giorno formano atleti, che li educano al rispetto, al sacrificio, alla motivazione. Senza il loro lavoro silenzioso, non avremmo tutte queste eccellenze da festeggiare. Cerveteri ha applaudito orgogliosa i suoi campioni, dalle giovani promesse agli atleti affermati: una serata di valori, crescita e comunità. Ora ci godiamo i ricordi… e già pensiamo alla prossima edizione! Grazie Cerveteri, grazie agli atleti, grazie allo sport.

Così il sindaco Elena Gubetti in una nota