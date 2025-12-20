 
Cerveteri domenica al Galli per regalare ai tifosi una vittoria di Natale

20 Dicembre 2025

Dirigenza e Sindaco riuniti per parlare di futuro: buone notizie in arrivo per il rifacimento del campo

È l’ultima gara del 2025, che il Cerveteri chiuderà affrontando il Duepigreco al Galli, davanti a 200 spettatori.

I tifosi chiedono a Falco e compagni tre punti per cercare di rimanere al quarto posto, che sarebbe un bel regalo di Natale.

Intanto ieri la dirigenza, dal presidente ai direttori, si è riunita in un ristorante di Borgo San Martino per parlare di futuro alla presenza del Sindaco Elena Maria Gubetti e il vicesindaco Riccardo Ferri.

Invitata anche la stampa locale per i classici auguri natalizi.

Si è parlato di futuro, dello stadio Enrico Galli, per il quale nel 2026 potrebbero esserci importanti novità, proprio a riguardo al rifacimento del campo in sintetico e la riapertura della Tribuna San Paolo.