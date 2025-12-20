Dirigenza e Sindaco riuniti per parlare di futuro: buone notizie in arrivo per il rifacimento del campo
Cerveteri domenica al Galli per regalare ai tifosi una vittoria di Natale
È l’ultima gara del 2025, che il Cerveteri chiuderà affrontando il Duepigreco al Galli, davanti a 200 spettatori.
I tifosi chiedono a Falco e compagni tre punti per cercare di rimanere al quarto posto, che sarebbe un bel regalo di Natale.
Intanto ieri la dirigenza, dal presidente ai direttori, si è riunita in un ristorante di Borgo San Martino per parlare di futuro alla presenza del Sindaco Elena Maria Gubetti e il vicesindaco Riccardo Ferri.
Invitata anche la stampa locale per i classici auguri natalizi.
Si è parlato di futuro, dello stadio Enrico Galli, per il quale nel 2026 potrebbero esserci importanti novità, proprio a riguardo al rifacimento del campo in sintetico e la riapertura della Tribuna San Paolo.