La Giunta Comunale di Ladispoli ha adottato due importanti provvedimenti in materia di pianificazione urbana e servizi. Con Delibera di Giunta n. 262 dell’11 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Urbano del Traffico (PUT). Il Piano sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi; nei 30 giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni. Con Delibera di Giunta n. 263 dell’11 dicembre 2025 è stato adottato il Regolamento per la localizzazione, l’installazione e il riassetto degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili. Il Regolamento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, durante i quali sarà possibile presentare osservazioni e proposte.

Ladispoli, approvati il Piano Urbano del Traffico e il Regolamento per la telefonia mobile

Entrambi i provvedimenti sono consultabili nei tempi indicati per consentire la partecipazione e il contributo dei cittadini ai processi di pianificazione del territorio.

È possibile consultare la documentazione ai seguenti link, o sul sito del comune di Ladispoli.

