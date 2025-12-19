A beneficiarie 40 euro al mese per 12 mesi

Inps, oltre 580mila pagamenti per nuovo bonus mamme, 242 milioni spesa –

L’Inps completa oggi il pagamento di oltre 580 mila Bonus Mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli.

Lo fa sapere l’Istituto.

Il bonus prevede una erogazione di 40 euro al mese . Sono escluse le lavoratrici domestiche e le dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale.

La misura, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell’occupazione femminile.

Per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2025, sarà possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il mese di febbraio 2026.

“Questa prestazione – dichiara il presidente dell’Inps, Gabriele Fava – si inserisce nel più ampio piano di sostegno alle famiglie promosso dal Governo e conferma l’attenzione concreta verso le donne che lavorano. La completa digitalizzazione della procedura ci ha consentito di semplificare l’accesso alla misura, ridurre significativamente i tempi e garantire risposte rapide e affidabili. È un esempio concreto di come l’innovazione amministrativa possa tradursi in servizi più efficaci per i cittadini”.