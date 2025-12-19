Istat, fiducia imprese ai massimi da marzo 2024 ma scende nell’industria –

Adicembre 2025 – rileva l’Istat -, nel complesso “il clima di opinione degli operatori economici migliora”.

Per le imprese, “la crescita è sostenuta dal comparto dei servizi di mercato”, ed “in base ai giudizi forniti trimestralmente dagli imprenditori della manifattura che operano sui mercati esteri, si riduce la quota di imprese in difficoltà”.

Per i consumatori “tutte le componenti dell’indice migliorano ad eccezione delle valutazioni sulla situazione economica dell’Italia e di quelle sull’opportunità di risparmiare nella fase attuale”.

L’Istat segnala che “quanto alle componenti degli indici di fiducia, nell’industria manifatturiera tutte le componenti registrano una dinamica negativa, mentre nelle costruzioni gli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in miglioramento rispetto al mese scorso ma prevedono una diminuzione dell’occupazione presso l’azienda.

Con riferimento ai servizi di mercato, si evidenzia un miglioramento di tutte le componenti. Nel commercio al dettaglio le opinioni sulle vendite sono in peggioramento mentre le relative aspettative sono in aumento e le scorte sono giudicate in decumulo”.

“In base ai giudizi forniti trimestralmente dagli imprenditori del comparto manifatturiero sui fattori negativi che condizionano l’export, nel quarto trimestre 2025 si stima una diminuzione della percentuale di imprese con difficoltà nell’export”.