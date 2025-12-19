Domenica a Cerveteri il più grande show di Natale: in Piazza Aldo Moro c’è “MusiChristmas” con Giorgio Paoni

Una straordinaria band composta da 12musicisti accompagnerà l’inconfondibile voce di Giorgio Paoni tra brani pop contemporanei e le canzoni tradizionali del Natale

Una band di 12 musicisti, quattro straordinari coristi, i brani pop contemporanei e le canzoni di Natale più famose al mondo: sul palco, la voce inconfondibile di Giorgio Paoni, doppiatore, attore e cantante professionista. Domenica 21 dicembre alle ore 21:00 all’interno del Teatro Tenda Campus Etruria, c’è “MusiChristmas”, uno show pronto a far vivere tra note e melodie la magia del Natale.

“Concludiamo la rassegna di eventi natalizi all’interno del Teatro Tenda Campus Etruria con una serata davvero magnifica, con un grande artista ma soprattutto nostro concittadino, Giorgio Paoni, che tutti sicuramente conoscono per la sua grande poliedricità e capacità di intrattenimento – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – porterà sul palco uno show che già ha avuto modo di presentare in tanti palcoscenici di prestigio, anche nella Capitale, riscuotendo sempre un grande successo di presenze e altrettanti apprezzamenti”.

“Dal pop contemporaneo ai brani classici del Natale – aggiunge Francesca Cennerilli – con ‘MusiChristmas’ Giorgio Paoni ci regalerà una serata magica: un momento per stare insieme, per trascorrere una serata assistendo ad uno spettacolo davvero di grande spessore artistico. Tra i brani in scaletta, “Last Christmas”, “Jingle Bells”, “Let it snow!”, “All I Want for Christmas is you” e molti altri. Così come tutti gli eventi del Natale, l’ingresso allo spettacolo sarà libero e gratuito. Il concerto si svolgerà all’interno del Teatro Tenda Campus Etruria, una struttura al chiuso e riscaldata, con posti a sedere. Vi aspettiamo!”.