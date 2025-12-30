Asl Roma 4 : sospensione temporanea del Servizio Protesica a Cerveteri

Il ricevimento al pubblico del Distretto 2 non sarà operativo il 31 dicembre 2025
La ASL Roma 4 informa la cittadinanza che, per motivi di natura organizzativa, il servizio di ricevimento al pubblico della Protesica del Distretto 2 sarà temporaneamente sospeso nella giornata di martedì 31 dicembre 2025.
Il servizio ha sede in Vicolo Sollazzi 7, nel comune di Cerveteri, e la sospensione riguarda esclusivamente l’attività di front office prevista per tale data.
L’Azienda sanitaria si scusa per gli eventuali disagi arrecati all’utenza e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.
Per ulteriori informazioni, si invita a fare riferimento ai consueti canali informativi aziendali.