Cerveteri, Multiservizi Caerite. D’Annunzio (PD): “Scelte di qualità e competenza, il Partito Democratico mette in campo le sue migliori risorse” –

«La scelta di Linda Ferretti a Direttore Generale della Multiservizi Caerite è stata effettuata analizzando i curricula pervenuti, ed è risultata la migliore possibile, fondata su competenze, professionalità e profonda conoscenza del territorio».

Lo dichiara Fabio D’Annunzio, segretario del Partito Democratico di Cerveteri.

«Parliamo di una professionista affermata, con due lauree, un percorso di alto profilo e una lunga esperienza maturata anche in ambiti complessi. Affidare la direzione generale di una società strategica come Multiservizi Caerite a una figura con queste competenze significa garantire solidità, visione e capacità gestionale. È un valore aggiunto importante che il Direttore Generale sia una persona del territorio, in grado di lavorare in piena sinergia con l’Amministratore Unico, assicurando continuità, efficienza e una governance forte».

«Le polemiche sollevate dall’opposizione – prosegue D’Annunzio – appaiono strumentali e infondate. La scelta di Linda Ferretti è stata la migliore possibile, fondata sul merito e sulla qualità dei curricula, e non certo su logiche diverse da quelle dell’interesse pubblico. Sgomberiamo quindi il campo da ogni ambiguità: questa nomina rafforza Multiservizi Caerite e tutela il Comune e i cittadini».

Il segretario dem sottolinea poi anche l’importanza dell’avvicendamento in Consiglio comunale:

«L’ingresso di Arianna Pietrolati rappresenta un ulteriore valore per l’Aula consiliare. Arianna è un’imprenditrice di Cerveteri con un curriculum solido e competenze riconosciute, che ha già dimostrato sul campo il proprio impegno ricoprendo con serietà e dedizione il ruolo di delegata del Sindaco. Ora porterà questa esperienza direttamente in Consiglio comunale, mettendola al servizio della città».

«Il Partito Democratico di Cerveteri – conclude D’Annunzio – conferma ancora una volta di mettere a disposizione della comunità le sue migliori risorse, con orgoglio e senso di responsabilità. Linda Ferretti e Arianna Pietrolati sono due esempi concreti di competenza, impegno e radicamento nel territorio. È questa l’idea di buona politica che continueremo a difendere e praticare».