Riscontrata la presenza di Salmonella: declassata l’Area 2 per la tutela della salute pubblica

Divieto temporaneo di raccolta delle telline a Maccarese –

Il Comune di Fiumicino informa che la ASL RM 3, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi (telline) provenienti dall’Area 2 – Maccarese.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha segnalato la presenza di Salmonella in campioni di telline prelevati nell’area di Maccarese.

A tutela della salute pubblica e in attesa degli esiti di ulteriori indagini e accertamenti sanitari, l’Area 2 – Maccarese è stata quindi sottoposta a declassamento temporaneo dello status sanitario, con la conseguente interdizione di tutte le attività di raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto.

Il Comune e la ASL RM 3 comunicheranno tempestivamente eventuali aggiornamenti, inclusa la revoca del divieto, una volta ristabilite le condizioni di sicurezza sanitaria.