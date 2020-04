Condividi Pin 0 Condivisioni

Verifiche anche nei giorni di festa. ” Un lavoro di squadra da parte di tutti presso l’azienda sanitaria che non si ferma in questi giorni festivi”

Asl Roma 4 controlli oggi in tre comuni – Oggi la direzione sanitaria ospedaliera insieme al direttore sanitario e al coordinatore infermieristico, sta effettuando presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano un sopralluogo a seguito dei 4 casi positivi riscontrati presso il blocco operatorio. Non si sono riscontrate problematiche né nell’organizzazione né nelle misure igienico sanitarie. Per oggi sono stati programmati dei tamponi, in aggiunta a quelli finora già effettuati. È stata verificata la sanificazione già effettuata, a cui seguirà una nuova sanificazione, e nei prossimi giorni i vigili del fuoco interverranno sulle sale operatorie così come è stato fatto al San Paolo di Civitavecchia, dove hanno riscontrato l”efficacia del metodo di sanificazione usato dalla Asl Roma 4.

Il Direttore generale è impegnato questa mattina in un sopralluogo alla casa di riposo Villa Rosa Fiorita, di Fiano Romano, mentre il Dott. Turci e il Dott. Torchia stanno effettuando il sopralluogo a Campagnano presso Santa Maria del Prato.

