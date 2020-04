Condividi Pin 0 Condivisioni

Tutti i dati diffusi dal Viminale in merito alle verifiche effettuate ieri

A Pasqua 270mila controlli e 14mila sanzionati – Oltre 270mila controlli e quasi 14mila sanzionati a Pasqua, nell’ambito del monitoraggio sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri sono state 213.565 le persone e 60.435 le attività sottoposte a controllo e 13.756 i cittadini e 121 i negozianti sanzionati. Per 100 è scattata invece la denuncia per false dichiarazioni e per 19 positivi al virus quella per violazione della quarantena. Infine sono stati 16 i negozi chiusi e 31 quelli per i quali è stata disposta la sospensione provvisoria dell’attività.