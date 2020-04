Condividi Pin 2 Condivisioni

A Roma 50mila le domande fino a questo momento

Buoni spesa, boom di richieste in tutta Italia – A Torino la distribuzione dei buoni spesa si è già conclusa venerdì 10 aprile: il budget di 4,2 milioni di euro messo a disposizione della città dalla Protezione civile è esaurito, e per tutti coloro che non rientrano nell’assegnazione ma sono in una situazione di necessità, annuncia il Comune, la città “sta individuando forme alternative di aiuto”. I ticket assegnati, per un valore che varia da 300 a 500 euro a seconda del numero dei componenti del nucleo, sono 11.705.

Da Nord a Sud, è partita la consegna dei buoni destinati alle famiglie in difficoltà, con boom di richieste ovunque e ovunque modalità diverse che vanno dalla consegna porta a porta all’attivazione di un borsellino virtuale, ai negozi convenzionati. Un numero enorme di richieste che testimonia il disagio di chi è stato investito dall’emergenza coronavirus come uno tsunami e spesso non riesce più nemmeno a portare il pranzo in tavola.

A Roma, dove i termini per la richiesta resteranno aperti sino al 16 aprile, al momento sono circa 50 mila le domande registrate dal Comune, che ipotizza una cifra finale di circa 60 mila richieste per i 15 milioni di euro assegnati alla Capitale. La distribuzione è stata affidata alla Polizia municipale, che venerdì ha iniziato a recapitare i buoni cartacei, importo da 300 a 500 euro. «Per snellire i tempi, è stata attivata anche un’applicazione per cellulare che consente di scaricare i ticket in formato digitale sul proprio telefono e di spenderli automaticamente nei negozi e nei supermercati convenzionati – ha spiegato la sindaca Virginia Raggi – Questo strumento ci ha permesso di inviare, in pochi giorni, circa 2mila buoni tramite app».

Anche Milano, dove le risorse messe a disposizione sono 5,8 milioni e gli aiuti hanno un valore che va da 150 a 350 euro (messi a disposizione su carta prepagata o con una app sullo smartphone), il bando è ancora aperto, con la scadenza prorogata al 15 aprile a causa dell’enorme traffico sul sito del Comune che causa rallentamenti nella piattaforma digitale per la compilazione. Il bilancio parziale parlava, giovedì, di oltre 10 mila domande inserite e 8 mila in via di compilazione, oltre a 1.250 inserite attraverso il servizio telefonico.

A Bergamo, dove in questi giorni i volontari stanno già consegnando 2.100 buoni spesa per un valore compreso tra 150 e 500 euro (640 mila euro le risorse disponibili). In quello che è uno dei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus, per la selezione è stata scelta una formula particolare: non una richiesta online con la valutazione dei requisiti, ma un colloquio telefonico con gli operatori dell’ufficio dei Servizi sociali «che attesti l’effettiva condizione di vulnerabilità del cittadino che temporaneamente si trova in mancanza o in limitazione di reddito economico che gli permetta di rispondere ai bisogni primari».

Giochi fatti a Bologna, dove la raccolta delle richieste si è conclusa a mezzanotte di venerdì. La cifra finale è di poco più di 11 mila domande, numero che, sottolinea l’amministrazione, supera la previsione iniziale. Le richieste dovranno ora essere valutate e quelle che risponderanno ai requisiti, “saranno soddisfatte fino al pieno utilizzo del fondo” che, ricordano in Comune, può contare non solo sui 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Protezione civile, ma anche su ulteriori 1,7 milioni stanziati dalla città. Valore: dai 150 ai 600 euro.

Distribuzione al via anche a Napoli, dove i termini per la presentazione delle domande per accedere al fondo “Il cuore di Napoli” si sono chiusi venerdì 10 aprile. Le richieste finora accettate sono 13.502, mentre 1.150 domande sono state respinte dopo i controlli. I buoni, che hanno un valore di 300 euro più 60 euro se in famiglia è presente un neonato, vengono distribuiti attraverso le caselle di posta elettronica. La somma è divisa in tre importi settimanali da 100 euro da utilizzare di volta in volta in una unica soluzione nei negozi convenzionati, per evitare di uscire più volte dalla propria abitazione.

Da sabato 11 aprile, dove venerdì si è chiusa la prima “finestra” per al presentazione delle richieste (riapertura prevista il 20 aprile= possono essere spesi anche a Palermo i buoni rilasciati alle prime 2.484 famiglie (finora in gran parte sconosciute ai servizi sociali) per un totale di 6355 persone, mentre sono ancora 15 mila le domande da esaminare. La somma, che è pari a 144 euro settimanali per almeno tre settimane, sarà accreditata sulle tessere sanitarie. Per altre 2.500 famiglie, inoltre, è proseguita la consegna diretta di generi alimentari attraverso il sistema che coinvolge Comune, Caritas, Banco Alimentare, e le associazioni di volontariato cittadine.

A Messina, dove l’amministrazione ha creato una Family card la piattaforma che consente la richiesta degli aiuti economici alle famiglie è stata attivata venerdì 10 aprile e in poche ore ha ricevuto oltre tremila richieste per il bonus che ha un valore variabile fra i 300 e gli 800 euro. Il Comune ha ricevuto 1,7 milioni di euro dal Dipartimento, ma ha creato un Fondo Emergenza Covid-19 da 38 milioni di euro che contiene anche risorse provenienti anche da fondi europei riprogrammati e risorse regionali per 4,6 milioni. “Somme, e non pacchi di pasta” ha detto il sindaco Cateno De Luca, con cui ora si impegna a pagare bollette e canone di affitto per la prima casa.