Anguillara, in coma da mesi si risveglia grazie alla voce di Francesco Totti

La ragazza aveva avuto un terribile incidente il 15 dicembre scorso ad Anguillara e da allora è finita in coma

Aveva avuto un terribile incidente lo scorso 15 dicembre, ad Anguillara Sabazia, insieme a una sua amica, Martina che purtroppo ha perso la vita.

Lei, invece, Ilenia, finisce in coma da quel giorno. Un vero e proprio calvario per la sua famiglia, per gli amici e le compagne della sua squadra di calcio che giorno dopo giorno hanno atteso e sperato che finalmente Ilenia aprisse gli occhi.

E quel giorno, come riportato Il quotidiano del Lazio, è finalmente arrivato. Grazie a Francesco Totti, l’idolo di Ilenia.

Il suo idolo non esita a parlare alla ragazza attaccata al respiratore nel tentativo di svegliarla dal coma e incredibilmente, Ilenia riapre gli occhi.

“Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”, sono le parole che Totti ha pronunciato alla ragazza. E ora la famiglia, come riportato anche dal Corriere dello Sport, grata per il miracolo, aspetta che il Capitano faccia loro visita.