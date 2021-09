Amministrative Bracciano: Riccardo Agresti scende in campo con Crocicchi

Il dirigente scolastico della Corrado Melone a Ladispoli ci riprova e si candida nella lista “Una costituente per Bracciano – Democratica Progressista Ecologica” a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Marco Crocicchi

Il dirigente scolastico della Corrado Melone Riccardo Agresti ci riprova.

Il nome del preside dell’istituto comprensivo di via Yvon de Begnac e reggente dell’istituto comprensivo Don Milani di Valcanneto, spunta nella lista dei candidati di “Una costituente per Bracciano – Democratica Progressista Ecologista” in vista delle prossime amministrative al comune lacustre, al fianco del candidato sindaco Marco Crocicchi, dipendente regionale in servizio presso il Parco Bracciano-Martignano ed espressione politica del centrosinistra e del Partito democratico in particolare che da “due anni sta lavorando insieme alle forze di centrosinistra, alle associazioni e ai singoli cittadini per costruire un’alternativa alle destre”, come spiegano dallo stesso Partito democratico nella presentazione del progetto “Una costituente per Bracciano”.

“Non è semplice rinunciare al proprio simbolo – hanno spiegato ancora i dem – ma quando questa scelta, senza derogare ai nostri valori e i nostri principi è utile per garantire l’unità in un percorso, è una scelta che va compiuta e che va rivendicata”. Agresti si era già candidato nel 2017 all’interno della lista Gentili a sostegno del candidato di centrosinistra Claudio Gentili.