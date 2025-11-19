ALZHEIMER: Convegno a Ladispoli

Lunedì 24 novembre 2025 ore 16 – Biblioteca Comunale Peppino Impastato

Lunedì 24 novembre alle ore 16 in biblioteca a Ladispoli parleremo dell’Alzheimer. Una malattia neuro degenerativa progressiva a che colpisce il cervello, causando la perduta di memoria, la difficoltà di pensieri e la compromissione delle funzioni cognitive. È la forma più comune di demenza rappresentando il 60/80 per cento dei casi. Cause e fattori di rischio.

Le cause esatte dell’Alzheimer non sono ancora completamente comprese, ma si ritiene che siano dovute a una combinazione di fattori genetici, ambientali e legati allo stile di vita. I fattori di rischio includono: età avanzata – stile di vita sedentario – fumo e abuso di alcol – ipertensione e diabete. I sintomi possono variare da persona a persona ma i più comuni includono: perdita di memoria – difficoltà di linguaggio e coordinazione.

L’Alzheimer ha un impatto significativo sulla qualità della vita delle loro famiglie causa di stress, ansia e depressione. Non sottovalutiamo l’Alzheimer. È un problema di salute pubblica che richiede la nostra attenzione e il nostro impegno.

Insieme possiamo fare la differenza.

L’incontro è organizzato da Avo Ladispoli, col patrocinio del Comune di Ladispoli e vedrà l’intervento di Rosario Sasso –Presidente Avo Ladispoli Anna Rita Pirisi – Vice presidente Avo Ladispoli “La complessità delle diagnosi e della presa in carico” Anna Maria Rossi – già Direttore della Uoc Non autosufficienza Disabilità Adulti – CAD e coordinamento UVMD -Integrazione Ospedale Territorio_Protesica “Il teatro come strumento di cura” Sandro Torella – Attore e regista di “Discesa Libera” Trailer – La sua esperienza con il film ” I luoghi e i tempi delle cure” Dottoressa Maria Immacolata Cozzolino Geriatra Consigliera Associazione Alzheimer Uniti Roma – APS Presenti al Convegno Alessandro Grando – Sindaco di Ladispoli Alessandra Feduzi – Assessore alla sanità Città di Ladispoli Gabriele Fargnoli – Assessore alle politiche sociali Presenta Barbara Pignataro – giornalista