PD Santa Marinella: “Successo per l’incontro con Leodori e Mattia, il PD rilancia l’azione sul territorio” –

“Si è svolto ieri davanti a un pubblico numeroso e partecipe il nuovo appuntamento del ciclo di incontri “La politica al servizio dei cittadini”, promosso dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di incontro e dialogo diretto tra la comunità locale e la Regione Lazio.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Al centro del dibattito, ospitato negli spazi del 5/8 Bistrot di via Milano, sono intervenuti il segretario PD Lazio e consigliere regionale Daniele Leodori e la consigliera regionale Eleonora Mattia, protagonisti di un confronto concreto e appassionato sui temi cruciali per il futuro della città e del territorio regionale.

A guidare e moderare il confronto, la segretaria del Circolo, Lucia Gaglione, che ha aperto i lavori ricordando che “la buona politica nasce dall’ascolto, dal confronto diretto e dalla volontà di costruire risposte concrete, non slogan”. La sua conduzione ha permesso di intrecciare interventi, domande del pubblico e testimonianze, trasformando l’iniziativa in un vero momento di partecipazione democratica.

Leodori ha sottolineato come “in questa regione avevamo un bisogno di ritrovare entusiasmo dopo le elezioni regionali e abbiamo lavorato per invertire la tendenza, dimostrando che anche nei comuni più complessi possiamo essere competitivi se c’è coesione. Ora dobbiamo costruire un’alternativa credibile al governo Rocca, consolidando il partito e la coalizione sui territori, con una campagna di ascolto capillare e proposte concrete”. Ha poi evidenziato i limiti della gestione regionale attuale, denunciando la mancanza di visione strategica e di programmazione, e la difficoltà dei cittadini ad accedere alle cure sanitarie, sottolineando che la regione deve partire da dati oggettivi e da una visione complessiva per garantire futuro e sviluppo.

Mattia ha richiamato l’attenzione sulla sanità laziale, smontando la narrazione dell’amministrazione regionale e portando dati concreti: “Il 51,2% dei cittadini non riesce ad accedere alle cure programmate, mentre molti fondi destinati alla sanità pubblica sono stati dirottati verso strutture private. La prevenzione è quasi inesistente e decine di migliaia di cittadini rinunciano alle cure. Mattia ha proposto una mobilitazione attiva per difendere il diritto alla salute e promuovere trasparenza e investimenti concreti.

Tra gli altri interventi, il sindaco Pietro Tidei ha denunciato il paradosso dei 54 alloggi popolari nuovi e inutilizzati e l’inerzia regionale: “Nonostante ci fossero i fondi e un impegno della Regione, questi alloggi rimangono fermi e decine di famiglie non hanno una casa dignitosa.

Il vicesindaco Andrea Amanati ha approfondito il lavoro dell’amministrazione comunale e l’impatto dei progetti sul territorio: Santa Marinella ha vissuto anni difficili, con bilanci disastrati e una gestione complicata. Ora stiamo ricostruendo la città, quartiere per quartiere, portando ordine, servizi e decoro. Le opere pubbliche realizzate grazie al PNRR e ai fondi regionali hanno cambiato il volto della città. La destra fa propaganda, noi dobbiamo fare risultati tangibili. Solo così possiamo dimostrare che una politica seria funziona davvero”.

La consigliera comunale Paola Fratarcangeli ha bilanciato il suo intervento tra politiche sociali e culturali: “Sul fronte sociale, dobbiamo continuare a garantire servizi e sostegno alle fasce più fragili della popolazione, affrontando emergenza abitativa, precarietà e mancanza di opportunità. Allo stesso tempo, stiamo investendo sulla cultura come leva strategica per lo sviluppo del territorio: eventi, valorizzazione del marchio locale, turismo sostenibile e inclusivo sono strumenti concreti per attrarre visitatori e creare nuove opportunità economiche. Investire nella cultura significa investire sul futuro dei nostri giovani e sulla crescita della città, costruendo una comunità più viva e partecipata. L’obiettivo è lasciare un’impronta duratura, integrando politiche sociali e culturali per un cambiamento reale”.

Il dibattito si è concluso con un confronto aperto con il pubblico, al quale hanno partecipato anche l’Assessore Marina Ferullo, per un saluto, e la presidente del consiglio comunale dei giovani Chiara Pinzi. La segretaria dem, ha sottolineato che “queste iniziative rappresentano un momento di incontro e confronto della comunità democratica. Da qui diamo un’accelerata al percorso già avviato, in vista delle sfide dei prossimi due anni, nei quali la partecipazione dei giovani democratici sarà fondamentale per vincere queste battaglie”.

Gaglione ha chiuso ringraziando i cittadini per la partecipazione: “L’energia che ci avete trasmesso ci spinge a guardare lontano. Continueremo a costruire una politica concreta, radicata sul territorio, e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini.”