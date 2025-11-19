Capitale Italiana della Cultura 2028, Gubetti: “Sfida ambiziosa e importante per Cerveteri e tutta l’Etruria Meridionale”

Il Sindaco di Cerveteri in occasione della presentazione del dossier a Cerveteri: “Titolo già sfiorato in passato, abbiamo tutte le carte in regola per ambire alla vittoria finale”

“La nostra storia, l’arte, la tradizione millenaria, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, l’enogastronomia, come simbolo di un nuovo inizio, di un nuovo volo verso un rilancio ed uno sviluppo del territorio. Per questo, crediamo fermamente che insieme alla ‘Rete dei Comuni della Dmo Etruskey’, guidata da Tarquinia, sito Unesco insieme a noi oramai dal 2004, questo territorio possa rappresentare ed ambire con grande forza al prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura del 2028, un titolo che abbiamo sfiorato nel 2021, entrando tra le dieci città finaliste e che ancora oggi abbiamo tutte le caratteristiche per raggiungere”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, in occasione della conferenza di presentazione del dossier di candidatura, avvenuta questa mattina all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

“Una candidatura che vede protagonisti, oltre a Tarquinia e ovviamente a Cerveteri, altri dieci comuni – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un lavoro sinergico e trasversale tra le varie amministrazioni comunali, oltre ogni steccato politico, che vuole trasformarsi in un’opportunità per tutta l’Etruria Meridionale per far emergere le proprie peculiarità uniche e straordinarie: indipendentemente da quello che risulterà poi essere la classifica finale, sarà occasione per farci conoscere, per mostrare il nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico ad un pubblico sempre più vasto”.

“Sarà un’avventura ambiziosa e importante – conclude la Sindaca Gubetti – con l’occasione, ci tengo a ringraziare Federica Scala, Destination Manager della Dmo Etruskey, Lorenza Fruci, coordinatrice del dossier di candidatura, la Consigliera Regionale del Lazio Marietta Tidei, che questa mattina ci ha onorati della sua presenza in Sala Ruspoli e tutti coloro che da mesi stanno lavorando per la realizzazione del dossier”.