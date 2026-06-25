Largo Ricci, donna aggredita verbalmente e fisicamente: l’Amministrazione Comunale al fianco della vittima

​Riceviamo e pubblichiamo

In merito ai gravissimi fatti occorsi nella tarda serata di ieri, 23 giugno 2026, nei pressi di Largo Monsignor Ostilio Ricci, che hanno visto una cittadina vittima di un’aggressione verbale e fisica da parte di un gruppo di giovani, il Sindaco Alessio Manuelli esprime la sua ferma condanna e la piena solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.​”Quanto accaduto è inaccettabile e profondamente inquietante- dichiara il Sindaco Manuelli- Colpire una donna anziana, utilizzare insulti carichi di odio e inneggiare a ideologie che rappresentano il punto più buio della nostra storia, è un comportamento che non può trovare spazio nella nostra società e che ferisce profondamente la coscienza civile di tutti noi”.​

L’Amministrazione Comunale si è già attivata per seguire l’evolversi della situazione. tramite le autorità competenti e sono in corso le indagini necessarie per identificare i responsabili, anche grazie alle riprese video a disposizione delle forze dell’ordine.

​”Come Sindaco e come rappresentante di questa comunità, non permetterò che simili episodi passino inosservati o restino impuniti- prosegue il primo cittadino- La sicurezza dei nostri cittadini, specialmente delle fasce più fragili, è la nostra priorità assoluta. Nei prossimi giorni convocherò un incontro con le forze dell’ordine per chiedere di intensificare i controlli e la vigilanza, in particolar modo nelle zone critiche e negli orari serali”.

​Il Sindaco Manuelli rivolge infine un appello alle famiglie: “Mi rivolgo in particolare ai genitori: il dialogo e l’educazione al rispetto sono le uniche armi contro il degrado sociale. È fondamentale che ogni famiglia faccia la propria parte per trasmettere ai propri figli i valori della legalità e dell’empatia. Non possiamo restare indifferenti di fronte a simili derive, perché ciò che colpisce un membro della nostra comunità colpisce ognuno di noi”.

Il sindaco

Dott. Alessio Manuelli