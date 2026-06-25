Cerveteri, il club presenta il tecnico Ranieri con il sindaco Gubetti che chiede ai tifosi abbonarsi.  

“Cerveteri ha una storia nel calcio, i tifosi devono crederci e sostenere il progetto di un calcio vero e genuino”

Alla presentazione del tecnico Fabio Ranieri allo stadio Galli di Cerveteri, c’erano tifosi, stampa e istituzioni politiche. Un parterre molto ricco che ha reso la serata più vivace e ricca di sputi per far parlare un po’ tutti. A prendere la parola per primo è stato il sindaco, Elena Gubetti, che ha lanciato un appello, dicendo : abbonatevi. ” Questi colori hanno una storia e noi ne dobbiamo essere fieri. Molto impegno da parte della famiglia Lupi, che sta garantendo un futuro al nostro calcio. Ai cerveterani dico di stare vicino alla squadra, abboniamoci per sostenere un calcio pulito e bello – ha detto il primo cittadino -Vedo i tifosi cantare, sono l’anima pulita di uno sport popolare, senza filtri e pieno di autenticità” . Ha preso la parola il tecnico Fabio Ranieri. ” Che dire, sono emozionato. Non sembra di allenare in Promozione, questa presentazione sembra di un’altra categoria. Sono tornato indietro con gli anni, ma adesso inizia un ciclo diverso, avrò più responsabilità. Voglio regalare tante gioie ai tifosi”