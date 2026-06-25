Cerveteri, Antonio Brazzini entra nella Lega

La sezione della Lega di Cerveteri continua a rafforzare la propria presenza sul territorio con l’ingresso di Antonio Brazzini, figura nota della politica locale, ex sindaco della città di Cerveteri e amministratore che nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli istituzionali.

“L’adesione di Brazzini – si legge nella nota della Lega – viene accolta dal partito come un importante segnale di crescita e consolidamento, confermando la capacità della Lega di attrarre personalità con esperienza amministrativa e radicamento sul territorio. Per il movimento guidato da Matteo Salvini si tratta di un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della propria struttura locale. Allo stesso tempo, il ritorno in campo di Brazzini potrebbe rappresentare un elemento significativo per l’intero schieramento di centrodestra, chiamato nei prossimi mesi a definire strategie, alleanze e programmi in vista delle future competizioni elettorali”.