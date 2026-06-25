Il Granarone e il Parco della Legnara chiusi venerdì per blackout programmato

CERVETERI – Giornata di disagi per gli uffici comunali. Venerdì 26 giugno 2026, a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica comunicata da E-Distribuzione, le sedi ubicate presso Palazzo del Granarone e il Parco della Legnara resteranno chiuse al pubblico.
Il distacco della corrente, previsto dalle ore 8:30 alle ore 15:00, non permetterà il regolare svolgimento delle attività, rendendo necessario il rinvio degli appuntamenti già programmati per la giornata.
Per far fronte a eventuali urgenze, i numeri di cellulare dei singoli uffici sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.
Modifiche temporanee anche per il ricevimento dell’atto più importante per i cittadini: l’ufficio Protocollo sarà trasferito per la sola giornata di venerdì in Piazza Risorgimento 1, con apertura straordinaria al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00.