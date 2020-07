Condividi Pin 0 Condivisioni

Iniziativa romossa dalla Giunta Pasquini in collaborazione con il gruppo ”So de la Lumiera”, i produttori locali e l’Università Agraria

Allumiere presenta ‘Benvenuta estate’ in Piazza Filippo Turati

‘Benvenuta estate”: questo il titolo della due giorni che oggi e domani animerà Allumiere e che è promossa dalla giunta Pasquini in collaborazione con il gruppo ”So de la Lumiera”, i produttori locali e l’Università Agraria.

La manifestazione prenderà il via oggi pomeriggio alle 18 nella splendida cornice di Piazza Filippo Turati: musica, allegria, artigianato, prodotti alimentari a km O, animazione e tanto altro per un pomeriggio e una serata imperdibile.

“In questa occasione – spiega il sindaco Pasquini – presenteremo l’App che, come amministrazione comunale, abbiamo creato e che è scaricabile gratuitamente su PC e cellulari e che è un modo per essere più vicini ai cittadini. Attraverso questa App i cittadini potranno fare delle segnalazioni di problematiche del paese che arriveranno direttamente a me, all’assessore competente, agli uffici comunali competenti e alla ditta incaricata delle manutenzioni in questo modo si snelliranno i tempi e si risolveranno le criticità – spiega il sindaco Antonio Pasquini – questa App ci permetterà anche di fare comunicazione in uscita delle notizie che dobbiamo dare in urgenza alla popolazione tipo lo Scuolabus rotto, il blocco del traffico in una determinata zona, la scuola chiusa o altre informazioni importanti da far sapere. Il gruppo So de La Lumiera provvederà a far divertire il pubblico con la musica e distribuiranno i gadget; si potrà bere mangiare nei locali cittadini, nei bar e ascoltare tanta musica e ballare in piazza.

Alle 21.15 sarà proiettato il promo, cioè un video promozionale di Allumiere realizzato da Task TV realizzato da Riccardo De Paola, Marco Bartolomucci, Giulia Cerri e Pino Gori e da oggi, quindi, questo video girerà per promuovere il paese, la sua storia, le sue tradizioni i prodotti gastronomici, i nostri beni ambientali e architettonici e, inoltre, parla del Palio, delle Contrade e di altre manifestazioni dell’anno. Questo video è stato veramente ben realizzato e attraverso questo vogliamo far conoscere Allumiere e invitare tutti a venire a trovarci, vogliamo che guardando questo video a tutti venga la voglia di venire qui da noi a visitare il paese, ma anche a fermarsi da noi per apprezzare tutto quello che come paese possiamo offrire in tutte le stagioni dell’anno.

Anche se siamo in crisi covid vogliamo comunque dare il via ad una bella estate all’insegna della valorizzazione del nostro paese e dell’unione della nostra comunità”. Dopo la proiezione del promo seguirà la proiezione delle foto scattate dalla Protezione Civile durante il lockdown e, infine, verranno proiettati i video amatoriali fatti dal Dj Dudù e dal gruppo So de la Lumiera e poi fino a tarda notte tanta musica, animazione e tanto divertimento”.

La manifestazione proseguirà domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20.