Condividi Pin 0 Condivisioni

Le persone guarite sono in totale quasi 200mila

Coronavirus, 276 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore

Sono 276 i casi di Coronavirus registrati in Italia oggi. Si conferma il trend ancora in crescita negli ultimi giorni. La Regione con più nuovi casi è ancora la Lombardia.

Sono 13.428 le persone con tampone positivo in tutta Italia in questo momento: ieri erano 13.459. I tamponi effettuati da ieri sono in discesa: 47.953. Il totale dei test è di 5.854.621 per 3.520.377 casi. Le persone guarite sono in totale quasi 200mila: 194.273.

Ci sono ancora 65 persone in terapia intensiva (ieri erano 71), e 844 persone ricoverate. 12.519 persone sono in isolamento, dato invariato da ieri.

Si aggiungono inoltre nel Lazio ulteriori 12 persone positive a test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 identificate a seguito di screening effettuato allo sbarco del volo Dacca-Fiumicino, atterrato il 6 giugno scorso all’Aeroporto Leonardo da Vinci, come da ordinanza regionale. Il totale delle persone positive dal volo è 48.