Il Sindaco: “Anche sabato 15 dalle ore 16 saremo insieme agli altri Comuni a Cerveteri per la cerimonia inaugurale”

Allumiere inaugura la Città della Cultura 2020. Appuntamento a domenica

Allumiere si prepara ad inaugurare l’anno di Città della Cultura 2020.

“Insieme ai comuni di Cerveteri (capofila), Santa Marinella e Tolfa”, ci racconta l’Ass. alla Cultura e Pari Opportunità Brunella Franceschini” siamo riusciti ad ottenere questo importante riconoscimento, il giusto riconoscimento al progetto CivitArt che ha messo al centro il territorio dell’Etruria Meridionale come luogo di sperimentazione culturale, sociale, economico e turistico e che rappresenterà un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”.

Il Sindaco Antonio Pasquini continua: “Sabato 15 dalle ore 16 saremo insieme agli altri Comuni a Cerveteri per la cerimonia inaugurale, parteciperemo insieme al nostro complesso strumentale “Amici della Musica” e ad una delegazione delle contrade, sbandieratori e comparse del nostro meraviglioso corteo storico.

Domenica 16 invece sarà la volta della seconda cerimonia inaugurale questa volta proprio ad Allumiere nella meravigliosa cornice del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, che ricordiamo sta per entrare nel circuito delle dimore storiche della Regione Lazio.

L’appuntamento sarà quindi all’androne del Palazzo, per poi fare una visita del Museo, sotto la guida del Dir. ENRICO Seri, passeremo poi ad illustrare il progetto e poi un piccolo momento conviviale per avviare questo anno di nuove esperienze per la nostra comunità”.