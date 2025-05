Allumiere: ASINITALY 2025, la terza edizione della ‘Giubba d’Italia’ il 1° giugno

Il 1° giugno 2025 alle ore 15.30 si terrà la terza edizione della ‘Giubba d’Italia’, un evento imperdibile dedicato agli appassionati di asinelli e tradizioni popolari. La corsa in dirittura, che si svolgerà in una cornice suggestiva, vedrà protagonisti alcuni dei migliori fantini d’Italia, pronti a sfidarsi in una competizione emozionante e ricca di passione.

L’obiettivo principale di questa manifestazione è quello di valorizzare il ruolo degli asinelli, animando i palii e le tradizioni italiane attraverso la partecipazione di giovani e meno giovani. La ‘Giubba d’Italia’ rappresenta un’occasione speciale per celebrare l’amore e la passione verso questi animali, simbolo di storia e cultura popolare.

L’evento si propone di mettere in luce il valore delle tradizioni locali, coinvolgendo la comunità e attirando visitatori da tutta Italia. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un momento di festa, adrenalina e cultura.