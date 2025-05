Santa Marinella: nuove disposizioni per l’accesso al lungomare

Il Comune di Santa Marinella ha emanato l’Ordinanza Sindacale Numero 14, in vigore dal 6 maggio 2025, che introduce nuove regole per l’accesso al lungomare e agli arenili situati sotto la “Passeggiata a Mare”.

A partire da questa data e fino a future disposizioni, sarà consentito l’accesso negli orari serali e notturni, ovvero dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, esclusivamente attraverso il varco adiacente all’esercizio pubblico “GIGI BAR”. Questo varco resterà aperto e fruibile anche durante gli orari serali e notturni, ed è costantemente presidiato da personale qualificato, formato e certificato, incaricato di garantire la vigilanza e il rispetto delle norme vigenti.

Per gli altri accessi, invece, è vietato l’ingresso dalle ore 21.00 alle ore 06.00, salvo il caso in cui siano presenti personale o reperibile presso i varchi chiusi, incaricato dai gestori degli stabilimenti balneari. Questa misura mira a garantire la pronta apertura degli accessi in caso di emergenza, intervento di soccorso o intervento delle forze dell’ordine.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’ordinanza completa, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Santa Marinella al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto