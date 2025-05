La classe 4ª CAT dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli in visita all’EdilExpo di Roma

Lo scorso 15 maggio, gli studenti della classe 4A CAT dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli hanno partecipato a una stimolante visita didattica presso EdilExpo, la fiera dell’edilizia tenutasi alla Fiera di Roma. Accompagnati dai docenti Prof. Massimo Cerrocchi, Prof. Gianluca Caruso e Prof.ssa Vanessa Capria, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con tecnici e professionisti del settore e approfondire le più recenti innovazioni in ambito edilizio.

Durante la giornata, gli studenti hanno visitato numerosi stand espositivi, dove sono stati presentati materiali all’avanguardia, tecnologie per la costruzione sostenibile, strumenti digitali per la progettazione e soluzioni domotiche. È stata un’occasione preziosa per vedere dal vivo ciò che solitamente viene affrontato in aula in forma teorica.

Il Prof. Massimo Cerrocchi ha commentato con soddisfazione l’iniziativa: «È stata un’esperienza estremamente formativa. I ragazzi hanno potuto toccare con mano le innovazioni del settore e dialogare direttamente con chi lavora ogni giorno nell’edilizia.

Questo tipo di attività arricchisce davvero il loro percorso di studi». Anche gli studenti hanno espresso entusiasmo:

«Finalmente abbiamo visto concretamente quello che studiamo in classe. Parlare con i tecnici e vedere i materiali dal vivo ci ha aiutato a comprendere meglio molti concetti», ha raccontato uno dei partecipanti.

La visita si inserisce nelle attività di orientamento volte a rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, avvicinando gli studenti alle realtà professionali che li attendono al termine del loro percorso di studi.