 
CerveteriFiumicinoLadispoli

Allerta meteo arancione sul Lazio: in arrivo temporali e forti raffiche di vento

8 Ottobre 2026





Dalla serata di oggi, giovedì 8 ottobre, un’ondata di maltempo si abbatterà sulla regione Lazio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione valida per le successive 18-24 ore.

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni colpiranno in modo particolare i settori centromeridionali del territorio regionale.

I fenomeni meteo saranno caratterizzati da particolare intensità e potranno essere accompagnati da:

  • Rovesci di forte intensità e possibili allagamenti localizzati
  • Forti raffiche di vento
  • Locali grandinate
  • Frequente attività elettrica

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di picco del maltempo e seguire le indicazioni delle autorità locali di Protezione Civile.