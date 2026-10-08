Allerta meteo arancione sul Lazio: in arrivo temporali e forti raffiche di vento

Dalla serata di oggi, giovedì 8 ottobre, un’ondata di maltempo si abbatterà sulla regione Lazio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione valida per le successive 18-24 ore.
L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni colpiranno in modo particolare i settori centromeridionali del territorio regionale.
I fenomeni meteo saranno caratterizzati da particolare intensità e potranno essere accompagnati da:
- Rovesci di forte intensità e possibili allagamenti localizzati
- Forti raffiche di vento
- Locali grandinate
- Frequente attività elettrica
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di picco del maltempo e seguire le indicazioni delle autorità locali di Protezione Civile.