Torrimpietra, gli agricoltori in protesta: “Difendiamo la nostra terra e il nostro futuro”

Oggi, alle 8.30, nuova manifestazione sulla via Aurelia al km. 29
TORRIMPIETRA – Un grido d’allarme che si alza dai campi e punta dritto alle istituzioni. Si terrà questa mattina, venerdì 9, a partire dalle ore 8:30, una grande manifestazione di protesta promossa dagli agricoltori e dai produttori locali a Torrimpietra, lungo il km 29 della via Aurelia.
L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sulle crescenti difficoltà che stanno mettendo in ginocchio l’intero comparto agricolo del territorio. Tra le principali motivazioni della protesta spiccano il continuo aumento dei prezzi:
- Caro carburante: i rincari del gasolio agricolo stanno rendendo insostenibili i costi di gestione dei mezzi e delle lavorazioni nei campi.
- Caro vita generale: un’inflazione che pesa sia sulle aziende agricole sia sul carrello della spesa dei consumatori.
- Prezzi di vendita sotto i costi di produzione: la denuncia di compensi troppo bassi riconosciuti ai produttori, spessissimo insufficienti persino a coprire le spese sostenute per la semina e la raccolta.
Lo slogan scelto per l’appuntamento riassume lo spirito della mobilitazione: “Dobbiamo essere tutti uniti. Difendiamo la nostra agricoltura e il nostro futuro – Senza agricoltura non c’è vita”.
Gli organizzatori invitano alla partecipazione non solo gli addetti ai lavori con i propri mezzi agricoli, ma anche tutta la cittadinanza, per dare un segnale forte di coesione e supporto a un settore fondamentale per l’economia e la sussistenza del Paese. Si prevedono possibili rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato della Via Aurelia durante lo svolgimento del presidio.