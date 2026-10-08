Concorsi pubblici per funzionari al Comune di Cerveteri: ecco le date delle prove scritte per tecnici e amministrativi contabili

L’Assessore al Bilancio e Personale Alessandro Gazzella: “Anno importantissimo per il Comune di Cerveteri, continuiamo a lavorare per rinforzare la macchina amministrativa”

Prosegue l’iter delle procedure concorsuali finalizzate alla dotazione di graduatorie del Comune di Cerveteri. Dopo aver espletato i concorsi per gli agenti di Polizia Locale, per i profili contabili e amministrativi, dalle cui graduatorie l’Amministrazione comunale ha già iniziato con le prime assunzioni ufficiali, sono state indette le date per lo svolgimento delle prove d’esame scritto del concorso per titoli ed esami per funzionari ed incaricati tecnici e amministrativi contabili.

I candidati funzionari tecnici sono convocati per martedì 27 ottobre alle ore 11:30, mentre i candidati contabili-amministrativi sono chiamati sempre per martedì 27 ottobre ma alle ore 15:30. Entrambe le prove si svolgeranno all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

“Questo è stato un anno importantissimo per il Comune di Cerveteri – ha spiegato l’Assessore al Bilancio e al Personale Alessandro Gazzella – seguendo una precisa volontà di tutta l’Amministrazione comunale, sin dal mio insediamento in Giunta avvenuto nel gennaio del 2025 ho iniziato a lavorare, insieme al Dirigente Emiliano Magnosi e all’Ufficio Risorse Umane, affinché il nostro Comune potesse bandire dei concorsi finalizzati a stilare delle graduatorie. Un passaggio non più rimandabile, per rinforzare l’organico dei nostri servizi, per farci trovare pronti in vista dei prossimi pensionamenti di dipendenti storici del nostro Comune, ma anche per fronteggiare in maniera tempestiva ed immediata eventuali richieste di mobilità in altri Enti da parte del personale”.

“Ma soprattutto – prosegue Gazzella – volevamo offrire una possibilità ai nostri concittadini, ragazzi e ragazze, di poter ambire a lavorare all’interno di un Ente pubblico: è motivo di soddisfazione infatti sapere che molti degli assunti lo scorso settembre, provenienti proprio dalle nostre graduatorie, sono nostri residenti, sono persone di Cerveteri. Oggi, siamo pronti ad espletare anche il concorso per funzionari, che porterà dunque all’approvazione di ulteriori graduatorie. Tutte le informazioni relative il concorso, sono disponibili sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Cerveteri e come sempre sul portale Inpa”.

“Colgo l’occasione – conclude Gazzella – per ringraziare le figure apicali del nostro Ente, ovvero il Segretario Comunale la Dottoressa Giuseppina Antonelli, il Dirigente dell’Area Economico-finanziaria il Dottor Emiliano Magnosi e tutto il personale del Servizio Risorse Umane, che in questi mesi hanno svolto un lavoro molto importante e delicato, per garantire massima trasparenza e completa correttezza di tutte le fasi concorsuali”.

Commenta l’iter concorsuale anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Sin dal mio primo giorno da Sindaco avevo garantito ai nostri dipendenti che avremmo messo mano in maniera decisa e concreta al potenziamento dell’organico comunale. Per garantire alla città un servizio più efficiente, ma anche per garantire loro una maggiore organizzazione interna. Grazie al lavoro dell’Assessore Alessandro Gazzella e dei nostri Dirigenti, in questo 2026 abbiamo adempiuto a quanto promesso, bandendo dei concorsi pubblici, dove la partecipazione è stata davvero altissima e procedendo a nuove assunzioni: a memoria, non ricordo l’ingresso di più di dieci unità di personale tutte insieme. Proseguiremo a lavorare in tal senso sino alla fine, per lasciare alla città uffici ancor più efficienti e operativi. A tutti i candidati al concorso, rivolgo un caloroso in bocca al lupo e un buono studio!”.