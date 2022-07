Tanti i prodotti eccellenti prodotti nella Tuscia: la crema spalmabile Nellina, i succhi di frutta, le salse per accompagnare i formaggi

Venerdì 8 Luglio presso il supermercato di qualità “Alimentari Ilari” si terrà una degustazione di prodotti artigianali dell’azienda agricola “La Gentile”. L’evento si terrà per tutta la mattinata, in Via Alfani 1 a Cerenova (Marina di Cerveteri).

Tra i tanti prodotti, si potrà provare la straordinaria “Nellina”, una crema spalmabile ottenuta dalle nocciole tipiche della Tuscia di qualità Tonda Gentile Romana. La Nellina viene prodotta in quattro versioni: la classica, la fondente, al caffè e la versione senza zucchero e senza latte per chi ha problemi di intolleranza o glicemia.

Si potranno degustare anche i succhi naturali di frutta e le salse artigianali perfette per accompagnare ed esaltare i formaggi. Tutti prodotti lavorati direttamente dall’azienda agricola.

La collaborazione tra Alimentari Ilari e La Gentile

Da tempo “Alimentari Ilari” ha scelto di consigliare ai propri clienti i prodotti dell’azienda agricola “La Gentile”. Questa azienda negli anni ha dato vita a salse dolci (creme di gianduia, marmellate e creme per colazioni e per formaggi), salse e sughi per piatti salati, e prodotti per la ristorazione. A seguito del successo di alcuni di questi prodotti l’azienda ha ampliato la produzione trasformando direttamente i frutti del proprio orto e dei boschi di proprietà: nascono così il pesto alle nocciole, la vellutata di funghi porcini e nocciole, la vellutata di carciofi ai marroni, creme di more e mirtilli e molto altro. L’azienda è, inoltre, presente nel prontuario AiC (Associazione italiana Celiachia).

“La Gentile” azienda agricola e agriturismo

“La Gentile” è anche uno splendido agriturismo sulle pendici del Monte Venere affacciato sul Lago di Vico, immerso in quasi 30 ettari di alberi di marroni e nocciole. L’Agriturismo e l’azienda agricola prendono il nome dalla più prestigiosa qualità di nocciole del territorio. Il luogo offre al visitatore uno scenario naturale di rara bellezza: un casolare destinato ad accogliere i viaggiatori che desiderano rilassarsi in un ambiente genuino e rilassante, tra cavalli, cani e animali da fattoria.

