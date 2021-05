Share Pin 0 Condivisioni

Consigli e considerazioni sull’acquisto

Sempre più persone si chiedono se e come investire sulle azioni Amazon al giorno d’oggi.

Il come, lo vedremo tra poco, è facile: basterà affidarsi a un broker regolamentato e investire di proprio pugno i capitali residui. Ma per quanto riguarda il se? Nonostante l’abnorme crescita vissuta nell’anno appena trascorso, bisognerà chiedere aiuto agli esperti per capire se ora è effettivamente il momento di entrare in questo investimento comprando azioni Amazon.

Nel nostro caso ci siamo rivolti ai consigli di Edilbroker.it, un sito esperto di trading online e con uno sguardo ad ampio spettro sulle tematiche legate alla finanza, partendo da questo articolo sul come investire su amazon .

Ma partiamo dalle basi e andiamo a vedere la storia stessa che ha caratterizzato Amazon e il suo arrivo in borsa.

Azioni Amazon: la loro storia

Amazon fa la sua comparsa in Borsa alla fine degli anni ’90, quando il gruppo di Bezos viene quotato per la prima volta nel 1997 presso l’indice NASDAQ.

Quest’ultimo è un acronimo stante per “National Association of Securities Dealers Automated Quotation” (tradotto in italiano: “Associazione nazionale degli operatori in titoli con quotazione automatizzata”) ed è l’indice della borsa di New York dedicata ai titoli tecnologici di primaria importanza. Non solo: l’importanza del NASDAQ risiede anche nel fatto che esso è stato il primo esempio di mercato borsistico elettronico.

In questo indice sono presenti anche i maggiori competitor di Amazon, tra cui ricordiamo:

Apple

Microsoft

Google

Facebook

Yahoo

IBM

Tenere d’occhio questi titoli e l’andamento dell’indice NASDAQ in generale è quindi altrettanto importante prima di passare a un investimento in Amazon.

Azioni Amazon: in cosa si investe

Prima di tutto, così come per ogni altro investimento, quando si parla dell’investire in un’azienda è importante individuare il modello di business portata avanti da quest’ultima. Per quanto riguarda Amazon, si denota immediatamente la sua volontà di espandere le proprie attività al di fuori di quella che è la principale attività per cui tutta la conosciamo, cioè l’e-commerce e il cloud computing, aprendo nuovi rami di investimento.

Tra questi ricordiamo:

Deliveroo : questo investimento avvenuto nel dicembre 2019 ha di fatto rappresentato l’entrata di Amazon nel settore del food delivery, tra i più concorrenziali e proficui dell’ultimo periodo.

: questo investimento avvenuto nel dicembre 2019 ha di fatto rappresentato l’entrata di Amazon nel settore del food delivery, tra i più concorrenziali e proficui dell’ultimo periodo. Twitch : questa piattaforma di live streaming consente principalmente lo streaming di videogiochi, comprese varie trasmissioni e competizioni internazionali di e-Sports. Di proprietà di Amazon Inc., nei soli Stati Uniti questa piattaforma è al quarto posto in termini di popolarità se si guarda al traffico internet generato in quel paese, in cui è superata solo da Netflix, Google e Apple.

: questa piattaforma di live streaming consente principalmente lo streaming di videogiochi, comprese varie trasmissioni e competizioni internazionali di e-Sports. Di proprietà di Amazon Inc., nei soli Stati Uniti questa piattaforma è al quarto posto in termini di popolarità se si guarda al traffico internet generato in quel paese, in cui è superata solo da Netflix, Google e Apple. Alexa Internet Inc : è un’azienda statunitense appartenente ad Amazon che si occupa principalmente di traffico internet.

: è un’azienda statunitense appartenente ad Amazon che si occupa principalmente di traffico internet. Internet Movie Database: comunemente conosciuto con l’acronimo di IMDb, questo sito web di proprietà di Amazon gestisce un’enorme mole di informazioni riguardanti film, serie tv, attori, registi e videogiochi.

Oltre quindi a questa differenziazione in termini di società sussidiarie, si segnala una generale crescita esponenziale registrata nel tempo, con un vero e proprio boom avvenuto a partire dal 2020, in concomitanza con le ondate epidemiche di COVID-10 che hanno costretto a casa milioni di persone.

Al netto di ciò va da sé che investire in azioni Amazon significa investire in una delle società più potenti e solide attualmente presenti sul mercato.

Azioni Amazon: come investire?

Per investire in azioni Amazon oggi il metodo più semplice è quello di rivolgersi a un servizio di brokeraggio finanziario online.

Nella fattispecie, si dovrà trovare la giusta piattaforma di trading online offerta da un broker regolamentato, in modo da essere sicuri di non incappare in truffe o, peggio, problemi con la legge. A questo proposito vi rimandiamo al sito Edilbroker.it per ulteriori informazioni aggiornate riguardanti i migliori broker regolamentati attualmente disponibili in Italia.

