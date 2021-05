Share Pin 0 Condivisioni

Nessuna persona ferita. La strada chiusa temporaneamente al traffico

Roma, si apre l’ennesima voragine. Due vetture sprofondano nel garage sottostante

Stamattina la Sala Operativa VVF ha inviato presso via Zenodossio a Roma, la squadra VVF di Tuscolano 1 (3/A) ed il funzionario di guardia per una voragine stradale. Nessuna persona è rimasta coinvolta, il cedimento del manto stradale (profondo circa 6 metri e lungo 12 ) ha interessato due autovetture sprofondate sotto il garage sottostante una palazzina nella medesima via e recando danni alle condotte della rete idrica.

Via Zenodossio è stata chiusa temporaneamente al transito dei veicoli e dei pedoni.

Sul posto il personale di Acea ed Italgas.