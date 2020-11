Share Pin 0 Condivisioni

Sarà disponibile un servizio di rifornimento attraverso autobotti

Acea Ato2, il 1 dicembre sospensione idrica a Civitavecchia e Tolfa

Si comunica che eseguire lavori urgenti e improrogabili di manutenzione straordinaria, si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune zone dei Comuni di Civitavecchia e Tolfa dalle ore 22:00 di martedì 1 dicembre alle ore 21:00 di mercoledì 2 dicembre. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Civitavecchia

Zona S.Liborio

Zona Campo dell’Oro

Zona Boccelle

Via Don Mandolini

Zona S.Gordiano

Via del Casaletto Rosso alta

Via Terme di Traiano alta fino all’intersezione con Via dell’Immacolata

Zona Cisterna Faro fino all’intersezione con Strada Mediana

Via Bandita delle Mortelle;

Acea Ato2, il 1 dicembre sospensione idrica a Civitavecchia e Tolfa

Tolfa

Zona Alta: Via Annibal Caro – Via Palmiro Togliatti -Via Antonio Gramsci – Via

della Concia – Via Frangipani

Zona La Pacifica e limitrofe: Via dei Castagni – Via La Pacifica – Via Battilocchio – Via Lizzera – Zona Campo dell’Oro

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile dalle ore 22:00 di martedì 1 dicembre alle ore 21:00 di mercoledì 2 dicembre in stazionamento nelle seguenti vie:

Civitavecchia

Via dell’Orto di Santa Maria – fronte Supermercato EMI

Via del Casaletto Rosso angolo Via dei Frassini

Via Guastori del Genio fronte civico 85 (vicino fermata autobus)

Tolfa

Via Lizzera, area parcheggio fronte civico 2

Via Annibal Caro, incrocio con via Poggio delle Piane

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.