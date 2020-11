Ladispoli, al via all’Istituto Comprensivo Corrado Melone il progetto dell’artista Mosa One

Share Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto via social il dirigente scolastico Riccardo Agresti

Ladispoli, al via all’Istituto Comprensivo Corrado Melone il progetto “Mosa One”

“Al via all’Istituto Comprensivo Corrado Melone la realizzazione del progetto del giovane artista Mosa One in collaborazione con il bravo videomaker Mouadh. Maria Gianina Anastasia e Maria Elena Jacqueline Radu hanno prestato generosamente il volto a questo progetto. Bambini che si immaginano un mondo nuovo pur se immaginario, un mondo più pacifico dove non c’è più posto per odiare o discriminare chi è diverso da noi… (Mosa).” Lo rende noto via social il dirigente scolastico Riccardo Agresti