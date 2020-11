Share Pin 2 Condivisioni

Covid Regione Lazio, punto della situazione su: investimenti, personale e comportamenti responsabili –

“Punto della situazione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’Amato per quanto riguarda la situazione nel Lazio rispetto agli strumenti e alle azioni messe in campo per combattere la pandemia.” Lo dichiara in un comunicato la Regione Lazio.

“Sono stati illustrati gli investimenti che la Regione sta effettuando per combattere il COVID-19, la situazione del personale ed è stato presentato un vademecum per i comportamenti da tenere in casa al fine di aumentare la sicurezza di tutti e arginare la diffusione del virus.

In ogni caso l’indice rt del Lazio si conferma allo 0,8, stabile sotto l’1. Tengono anche gli altri indicatori principali, a partire dalla capacità del sistema sanitario di rispondere al fabbisogno di posti letto.

Grazie al risanamento degli anni precedenti, siamo pronti a fare un ulteriore passo avanti. Con due importanti delibere approvate ieri sblocchiamo circa 100 mln di investimenti sulla sanità:

– 46 mln destinati al Piano per il recupero delle liste d’attesa, con l’obiettivo di recuperare il 90% delle prestazioni entro fine anno

– 53 mln su tecnologie e sistemi informativi

Prosegue inoltre il potenziamento del personale da inizio emergenza

Al 27 novembre sono state assunte nella sanità 7.550 unità.

Tra cui:

– 1.235 medici

– 4.950 infermieri (di cui 2.206 per COVID)

– 1.365 altre figure

Sono in totale 3.845 le assunzioni a tempo indeterminato

È subito entrata nel vivo l’attività della nuova centrale operativa telefonica, con il supporto dei medici tirocinanti e degli infermieri.

– Dall’apertura del 12 novembre sono già 15mila i contatti con

persone in isolamento al numero verde 800.118.800″

“Si stanno predisponendo nel Lazio i piani di somministrazione dei vaccini anti Covid che avranno la validazione delle autorità internazionali. Su questo ieri abbiamo approvato in Giunta un piano per garantire la catena del freddo con l’acquisto di congelatori per mantenere il vaccino a -75 gradi” – l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato

“Le regole funzionano e solo attraverso le regole di contenimento fin quando non c’è il vaccino, si può contenere la curva dell’epidemia. Lo abbiamo sempre pensato e quanto sta avvenendo in questi giorni lo conferma: la curva cala se si rispettano le regole. I dati ci dicono che abbiamo fatto bene in questi mesi ad essere rigorosi.

La curva cala ma i numeri dei contagi e quello sull’occupazione dei posti letto sono ancora alti. I risultati di questi giorni non vogliono dire un ‘tana libera tutti’. La battaglia e’ ancora aperta. Ci prepariamo ora ad affrontare le sfide per le prossime settimane ed attrezzarci con i dispositivi necessari per il vaccino Covid.

Investiamo 100 milioni di euro per la sanità, 53 per il rinnovo delle tecnologie e i sistemi informativi e 46 per il recupero delle liste di attesa. È un modo di iniziare a costruire la sanità del futuro mentre stiamo ancora combattendo la battaglia per il Covid.

Lo dico con grande rispetto delle festività natalizie: attenzione agli assembramenti, alle file, ai luoghi frequentati al livello di massa. Ringrazio le prefetture che sono state pilastro fondamentale, in modo discreto, per il contenimento dei contagi. Questa fase non è finita, dobbiamo continuare a combattere, ma ora continuiamo a rispettare le regole”. – il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.