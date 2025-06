Il rogo di Maccarese rivela un traffico internazionale di droga che alimenta la Capitale

A12, all’altezza del casello di Maccarese-Fregene, in fiamme un furgone carico di droga proveniente dalla Spagna

Nella serata di mercoledì 18 giugno, un Fiat Ducato con targa spagnola si è trasformato in un rogo all’altezza del casello di Maccarese-Fregene, sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Quando i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, ci si è trovati davanti a una sorpresa: il vano di carico era stipato di panetti di hashish e, con ogni probabilità, di eroina o cocaina. Tutto ridotto in cenere, e comunque non più vendibile nel mercato illegale.

Testimoni hanno visto il conducente, un uomo solo a bordo, aprire la portiera, abbandonare il mezzo divorato dal fuoco e dileguarsi nelle campagne adiacenti prima dell’arrivo dei soccorsi. Ora naturalmente è ricercato dalle Forze dell’Ordine, che stanno scandagliando i registri immatricolativi spagnoli per risalire al proprietario o a eventuali prestanome.

Gli inquirenti ritengono plausibile che il Ducato sia sbarcato poche ore prima da un traghetto proveniente da Barcellona. Una rotta già battuta da corrieri di hashish marocchino diretti verso il mercato laziale. A maggio 2024, ad esempio, Guardia di Finanza e Dogane intercettarono 442 kg di marijuana proprio al porto di Civitavecchia, nascosti in un autoarticolato arrivato dalla Catalogna.

Restano dunque molti gli interrogativi aperti: chi guidava davvero quel furgone? Era un corriere “usa e getta” o un complice di rango? E, soprattutto, quante altre spedizioni stanno già correndo lungo le stesse autostrade, mimetizzate tra i mezzi commerciali diretti verso la Capitale? Le indagini sono appena all’inizio