Santa Marinella, con il solstizio prende il via il Cartellone estivo

Il 21 giugno, primo giorno d’estate, è stato presentato il calendario degli appuntamenti che animeranno i mesi più caldi a Santa Marinella e Santa Severa.

Il programma, curato dall’Assessorato alla Cultura e dal Delegato al Turismo del Comune, è stato illustrato durante la conferenza stampa alla Casina Trincia, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei e del consigliere Alessio Manuelli. L’assessore Gino Vinaccia, impossibilitato a partecipare di persona per motivi di salute, è intervenuto da remoto.

“Quale occasione migliore del solstizio d’estate per svelare il nostro Cartellone, tanto atteso da residenti e villeggianti?”, ha esordito il primo cittadino. “Si tratta di un calendario ricco di appuntamenti di altissima qualità che, insieme all’Estate Solidale e alle iniziative della Biblioteca e del Polo Museale, renderanno speciali tutte le serate di luglio e agosto”.

Entrando nel vivo del programma, l’assessore Vinaccia ha voluto ringraziare pubblicamente amici e colleghi per il sostegno ricevuto. “Con il consigliere Manuelli abbiamo lavorato mesi a una proposta ampia, capace di coniugare intrattenimento, cultura e svago», ha spiegato. «L’investimento supera di poco i 100 mila euro ed è, a nostro avviso, il miglior programma mai realizzato da Santa Marinella”.

Tornano il Santa Marinella Jazz & Blues Festival, realizzato in collaborazione con l’Alexander Platz, i concerti di musica classica e le serate pop e rock. Spazio anche alla danza con il Bolero di Ravel interpretato dal Balletto di Roma. E al cinema con il Santa Marinella Film Festival e Cinemadamare, il campus internazionale di giovani filmmaker provenienti da tutto il mondo. “Invito tutti a scoprire e seguire il cartellone con entusiasmo”, ha concluso l’Assessore Vinaccia.

Per Manuelli, delegato al turismo, è fondamentale individuare, già da ora e per il futuro, nuovi spazi e infrastrutture capaci di ospitare eventi di grande richiamo. “La conformazione della città e la carenza di aree in grado di accogliere un vasto pubblico condizionano la programmazione, sia d’estate sia d’inverno”, ha osservato. “È prioritario, per l’attuale come per le prossime amministrazioni, trovare soluzioni che consentano di organizzare manifestazioni di ampia portata, come avviene in altri centri limitrofi”.

Manuelli ha poi presentato le serate dedicate alla comicità e quelle pensate per i più giovani. Iniziative turistico-ricreative che si affiancano a eventi di alto profilo culturale, creando così un’offerta eterogenea e trasversale. Diversi i luoghi che faranno da cornice agli spettacoli, tra cui il lungomare di Santa Severa, pronto a ospitare anche l’Official Cover Band di Rino Gaetano.