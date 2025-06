Elena Gubetti ha poi presieduto alla tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera dell’Associazione Nautica Campo di Mare

Cerveteri, il Sindaco Elena Gubetti ha oggi inaugurato la stagione estiva 2025 dell’ASD Marina di Cerveteri

In merito alla stagione estiva 2025 dell’ASD Marina di Cerveteri, il Sindaco dichiarato che “A Campo di Mare, sullo spiaggione tra Six e Ocean Surf troverete una realtà straordinaria dove poter praticare sport acquatici e tante attività per vivere un’estate all’insegna del movimento fisico e del benessere.

Tra le attività proposte potrete trovare le lezioni di SupFit, SupWave e tante altre attività per stare insieme in salute.”

Questo progetto è ormai al terzo anno. Ed è nato con l’obiettivo di offrire a tutti gli appassionati del mare uno spazio d’incontro lungo la nostra costa.

Elena Gubetti ha poi concluso: “Un ringraziamento speciale a Roberta Mariani, Presidente dell’ASD Marina di Cerveteri, sempre in prima linea nella promozione dello sport e del benessere psicofisico in città. In spiaggia, per tutta l’estate, vi aspettano istruttori e istruttrici d’eccellenza, tra cui: Marta Begalli, campionessa italiana di surf e Cecilia Pampinella, campionessa mondiale di SupFit. Buon lavoro e buona estate a tutto lo staff!”

Erano presenti all’inaugurazione, anche il Vicesindaco Riccardo Ferri, gli Assessori Manuele Parroccini e Federica Battafarano, e il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Cristian Vitale.

Ma quella della stagione estiva 2025 dell’ASD Marina di Cerveteri non è stata l’unica inaugurazione di oggi a Campo di Mare. Il Sindaco Gubetti ha anche presieduto alla tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera dell’Associazione Nautica Campo di Mare, giunta al suo 57esimo anno di attività.

Tante le autorità militari, civili e religiose che erano presenti. Insieme ovviamente al Presidente dell’Associazione Celso Caferri.

Al margine della manifestazione, il Sindaco Gubetti ha dichiarato che “L’Associazione Nautica è un’istituzione della nostra città e del nostro mare: è infatti custode e “portatrice” dei valori dello sport, del rispetto del mare e dell’ambiente, non sottraendosi mai quando c’è da sensibilizzare soprattutto bambini e ragazzi su quanto sia importante tutelare e proteggere le nostre spiagge e il territorio in generale.

A Celso, al Direttivo e a tutti i soci dell’Associazione Nautica Campo di Mare, l’augurio di trascorrere una bellissima estate sulle nostre spiagge!”