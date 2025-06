Cerveteri, un piccolo gattino intrappolato in un motore, salvato da morte certa da un pronto intervento di Gianluca Giacobbe

Ogni tanto, in Redazione, ci vengono inviate delle storie talmente belle ed edificanti, che si fa fatica a non pubblicarle. Una di queste ci è stata inviata ieri, e ci raccontava il complicato salvataggio di un piccolo gattino destinato a morte sicura.

Cerveteri, un piccolo gattino intrappolato in un motore, salvato da morte certa da un pronto intervento di Gianluca Giacobbe

Abbiamo deciso di pubblicarla così come ci è arrivata. Senza inutili elaborazioni.

“Il mio compagno Gianluca Giacobbe proprietario della GG Point, mentre stavamo andando a pranzo a Ladispoli, ha ricevuto una telefonata da una ragazza che si trovava al bar Ferrari che sentiva miagolare.

Un piccolo gattino di nemmeno due mesi si era incastrato nel convogliatore del radiatore nel vano motore. Si è reso necessario un tempestivo smontaggio sul posto del paraurti anteriore, soprattutto a causa delle alte temperature che il povero gattino stava sopportando.

Se non fosse intervenuto Gianluca Giacobbe sicuramente il gattino non sarebbe sopravvissuto, in quanto era bloccato dalla griglia. Vi chiedo, se fosse possibile, di pubblicare questa storia. Perché anche se fa caldo, i gattini, anche per paura, si avventurano all’interno del motore. E quindi preghiamo di fare attenzione, e di segnalare e di chiamare immediatamente chi di competenza. Alla fine, il piccolo Giacobbe l’abbiamo adottato noi. Benvenuto a casa piccolo Giacobbe”.