Santa Marinella, una notte di grande pugilato incorona D’Ortenzi nuovo campione EBU Silver dei mediomassimi

Il Palasport di Santa Marinella, appena rinnovato, ha ospitato giovedì sera un appuntamento pugilistico di caratura continentale. Trasmesso in diretta da Rai Sport e coronato dalla vittoria di Luca “Gentleman” D’Ortenzi. Il pugile romano ha conquistato la cintura vacante EBU Silver dei pesi massimi leggeri al termine di un combattimento di dodici riprese contro lo spagnolo Carlos Lamela.

Sin dalle prime battute l’atmosfera si è rivelata elettrizzante: il palazzetto era gremito e partecipe, ideale cornice per una sfida tanto attesa. Sul ring D’Ortenzi ha vissuto un avvio in salita. Incassando nel round inaugurale un duro gancio sinistro che ha permesso a Lamela di prendere inizialmente l’iniziativa. Nei round successivi lo spagnolo ha capitalizzato l’incertezza dell’azzurro, interrompendo con colpi puliti le combinazioni del rivale.

La svolta è arrivata nel settimo round. Quando D’Ortenzi ha acceso il pubblico con un montante potente e ha chiuso la ripresa con una combinazione di ganci che ha invertito l’inerzia dell’incontro. Lamela ha provato a replicare all’ottavo cercando il colpo del KO, ma l’italiano ha mantenuto una guardia stretta e ha risposto con pugni diretti e precisi. Dal nono al decimo round D’Ortenzi ha gestito il ritmo, sfruttando la crescente fatica dell’avversario e mettendo a segno tre jab consecutivi. Sottolineati dal commento tecnico di Patrizio Oliva per Rai Sport. Gli ultimi due round, pur segnati dalla stanchezza e da numerosi clinch, hanno visto l’azzurro preservare il vantaggio costruito.

Al termine delle dodici riprese i cartellini dei giudici hanno sancito il verdetto: 116-112, 115-113 e 114-114 a favore di D’Ortenzi. Che si è così laureato campione EBU Silver con decisione a maggioranza.

Nutrita la presenza istituzionale durante la serata. In prima fila il Sindaco Pietro Tidei, il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, i Consiglieri Alessio Magliani e Alessio Rosa, e l’Assessora allo Sport Marina Ferullo, che ha espresso la soddisfazione per la ritrovata centralità dello sport in città.

A premiazione avvenuta, il Sindaco Tidei ha dichiarato: “Ancora una volta, siamo estremamente soddisfatti di poter ospitare a Santa Marinella, nella cornice di un Palazzetto dello Sport completamente rinnovato, vero fiore all’occhiello della nostra ‘Città dello Sport’, un evento internazionale di tale portata, con la presenza e la diretta di Rai Sport. Ho assistito a un bellissimo incontro e mi congratulo vivamente con il campione per la sua straordinaria prestazione”.