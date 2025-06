Civitavecchia, ragazza rimane intrappolata a cavallo di una recinzione: liberata dai vigili del fuoco

Gli uomini della Bonifazi hanno provveduto a tagliare parte della recinzione e affidare la donna al personale sanitario del 118

Intervento particolarmente delicato ha visto protagonisti i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Questa notte alle ore 02.15 in via Paolo Vidau, Civitavecchia. Giunti sul posto con l’equipaggio della 17A i Vvf hanno soccorso una ragazza rimasta intrappolata a cavallo di una recinzione. La donna, a cavallo della stessa, aveva una gamba bloccata e trafitta dalla parte superiore della ringhiera. Gli uomini della Bonifazi hanno provveduto velocemente a tagliare parte della recinzione, sostenere la donna in modo da liberala e affidarla alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Una volta stabilizzata e portata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo i Vvf hanno lavorato con il personale medico tagliando il resto della struttura in modo da rendere più agevole il lavoro dei sanitari.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.