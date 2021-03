Share Pin 1 Condivisioni

Il Comune di Cerveteri pronto a emanare l’ordinanza che vieta il transito dei cani da aprile a luglio (per il lato Campo di Mare). Ordinanza in vigore tutto l’anno nel tratto di competenza di Ladispoli

A Torre Flavia: vietato l’ingresso agli amici a quattro zampe –

Vietato il transito degli amici a quattro zampe a Torre Flavia. Il Comune di Cerveteri è infatti pronto a emanare un’ordinanza che vieta il transito dei cani da aprile e luglio a Torre Flavia, lato Campo di Mare.

Stesso tipo di ordinanza è in vigore tutto l’anno nel tratto di competenza di Ladispoli.

Quindi da aprile a luglio tutta la spiaggia e tutto il territorio del Parco sarà off limits agli amici a quattro zampe, anche se al guinzaglio.

“I cani – spiegano dal parco – costituiscono un problema enorme per gli uccelli selvatici, soprattutto quelli che nidificano sulle dune (corriere piccolo e fratino)”.

“L’impatto è pesantissimo e rischia di compromettere le nostre azioni a tutela dei nidi”.

“Ogni anno – proseguono dal Parco – i cani predano uova e piccoli: si tratta di specie in pericolo di estinzione e non è possibile che un animale di compagnia (che ha cibo e dimora continue e sicure), renda impossibile la sopravvivenza di una specie selvatica migratrice e in via di estinzione”. (sotto un esempio del disturbo causato dagli animali domestici agli animali delle oasi)

