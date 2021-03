Share Pin 5 Condivisioni

I genitori dei bambini dell’istituto scolastico puntano i riflettori sulle condizioni della strada di accesso alla scuola. “Il Comune sarebbe potuto intervenire agevolmente in queste settimane per facilitare il ritorno a scuola dei bambini”

Cerveteri, aghi di pino al Giovanni Cena e parcheggio ancora disastrato

Aghi di pino lungo tutta la carreggiata che costeggia la scuola e che costringe genitori e bambini diversamente abili che ad oggi possono ancora frequentare in presenza come disposto dal Governo a un vero e proprio slalom, e un parcheggio ai piedi della scuola polveroso durante le giornate secche e calde e fangoso durante le giornate di piogge.

La situazione al Giovanni Cena di Cerveteri non è cambiata affatto. A puntare i riflettori contro la mancata pulizia della strada di accesso alla scuola sono i genitori degli alunni che frequentano la scuola.

“Se non fosse stato per il personale Ata in servizio all’istituto la strada sarebbe interamente ricoperta di aghi di pino”, hanno spiegato i genitori che hanno ringraziato il personale Ata per il lavoro svolto “anche se non di loro competenza”.

E invece i “bidelli” si sono rimboccati le maniche e hanno provveduto all’eliminazione degli aghi che ora però, rimangono lì, a mucchietti e in bella vista in alcuni punti della carreggiata.

A rimuoverli, come spiegato sempre dai genitori, dovrebbe pensarci il Comune. Proprio come al Comune spetterebbe la pulizia della strada di accesso della scuola.

“Lo avrebbero potuto fare in questi giorni di didattica a distanza con la scuola meno frequentata da bambini ma che comunque è rimasta aperta per garantire le lezioni in presenza agli alunni diversamente abili che invece si sono ritrovati a dover fare lo slalom tra gli aghi di pino”.

E dito puntato contro l’amministrazione comunale anche per le condizioni in cui versa il parcheggio sottostante l’istituto scolastico, sulla Settevene Palo.

“Dal Comune ci avevano promesso che avrebbero provveduto alla sua sistemazione”. Ma così non è stato.

E così genitori e bambini si ritrovano a dover far i conti con la polvere che si solleva da terra durante le operazioni di parcheggio, nelle giornate calde e secche, e con il fango, da attraversare per uscire dal parcheggio, durante le giornate piovose.

Intanto, proprio i genitori hanno completato in questi giorni la consegna dei mastelli per la raccolta di carta e plastica. La consegna è partita il 12 marzo scorso grazie alla collaborazione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Magnani e grazie alla generosità di “Guiduccio” che ha donato ben 126 mastelli per la differenziata da ubicare all’interno di tutto l’istituto comprensivo (classi e uffici).

