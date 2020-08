Condividi Pin 1 Condivisioni

Dedicato al Musical, all’Operetta ed alla Canzone Napoletana. L’appuntamento per sabato 8 agosto presso la Sala-Teatro della Parrocchia di San Giuseppe

A Santa Marinella in concerto Marco Bianchi

Un imperdibile concerto dedicato al Musical, all’Operetta ed alla Canzone Napoletana, (quel “bel canto” popolare spesso trascurato ma pur sempre in auge ed apprezzato dai melomani), avrà luogo sabato 8 agosto presso la Sala-Teatro della Parrocchia di San Giuseppe in Santa Marinella (Roma).

I solisti dell’Associazione Il Melodramma, diretta dal M° Roberto Magri, interpreteranno brani celebri che coprono un secolo di grande musica: dal 1881 della celebre “Musica proibita” al 1981 di “Memory”, brano clou del musical “Cats”, passando per capolavori come “Over the rainbow”, “Core ‘ngrato”, “Torna a Surriento” ed altri brani stranoti.

La ciliegina sulla torta? Ospite speciale della serata il tenore Marco Bianchi, uno dei cantanti lirici più acclamati in Italia e all’estero, a lungo protagonista dei cicli d’opera diretti da Franca Valeri.

Bianchi, oltre ad interpretare alcuni brani in programma, da solo e in duo con il soprano Barbara Grossi, si produrrà in un suo cavallo di battaglia: “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini.

Insomma, un concerto che si preannuncia memorabile. Essendo i posti contingentati e con obbligo di distanziamento, c’è il rischio di non trovare posto. Si può prenotare chiamando i numeri 338-3400242 oppure 333-9580064. Il programma completo della serata è già disponibile su http://www.stjosephchoir.it .

Ingresso: 10 euro.